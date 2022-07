Ruuan hinta kohoaa, mutta paljonko suomalainen on valmis maksamaan? "Kyseessä on akuutti kriisi"

Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan on jo havaittavissa, että suomalaisten tarjousostaminen on lisääntynyt ja yhä useampi siirtyy halvempiin tuotemerkkeihin. Nämä ovat reaktioita elintarvikkeiden hintojen nousuun, joka näkyy jo nyt.

Pellervon taloustutkimus on ennustanut, että ruuan hinta nousee tänä vuonna 11 prosenttia.

Maatalousyrittäjä: Alkutuottajalle myyntihinnan nousu täysin mitätön

– Omaan myyntitiliini tuli muutama viikko sitten per vasikka 15 sentin kilohinnan korotus, joka tarkoittaa käytännössä 45 euroa per vasikka siinä myyntihinnassa, joka on siis täysin mitätön.