Lassi Tuovi: "Katkeraa oppia"

Susijengin voittokulkue katkesi koripallon EM-kotikisoissa, kun se koki maanantaina Tampereen Nokia Arenalla niukan tappion Liettualle (78–81). Susijengin päävalmentajan Lassi Tuovin mukaan Suomen joukkue sai ottelusta "katkeraa oppia".

Susijengi aloitti pelin vahvasti, halliten ensimmäisiä minuutteja. Vaakakuppi heilahti kuitenkin erityisesti toisella neljänneksellä vastustajan suuntaan. Liettua johti taistoa puoliajalla 45–36.

– Jouduimme vähän liian pitkään tunnustelemaan ja opettelemaan tämän tason pelaamista. Sen takia ansaittu voitto Liettualle, Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi mietti MTV Urheilulle.

Tuovi viittasi siihen, miten fyysinen Liettua oli molempien korien alla.

Susijengi pääsi peliin mukaan viimeisellä neljänneksellä. Voittokaan ei jäänyt kauas. Kiri oli kova osoitus Suomen kyvykkyydestä, ottaen huomioon sen, että Susijengin heittopeli tökki pidemmän aikaa.

– Meillä oli sellainen olo tuolla pukukopissa, että Liettua oli aika hyvä, mutta ei se ollut sellainen, ettemmekö olisi voineet peliä kääntää ja saada hommaa paremmin näppeihin. Tämä tuotti joukkueelle katkeraa oppia, joka joskus sitten muuttuu kullaksi, Tuovi mietti.

Lisää Tuovin ajatuksia muun muassa Lauri Markkasen osittaisesta "ohipelistä" jutun yläreunan videolta.

