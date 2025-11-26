Miikka Muurisen edustaman koripalloseura Partizan Belgradin päävalmentaja Zeljko Obradovic eroaa, Telesport kertoo.
Mozzart Sport raportoi aiemmin, että valmentajalegenda Zeljko Obradovic, 65, on pyytänyt eroa Partizan Belgradin peräsimestä.
Telesport kirjoitti sittemmin lähteidensä pohjalta, että ero on "peruuttamaton".
Tappiokierteessä Euroliigassa rämpivä Partizan hävisi tiistaina kreikkalaisen Panathinaikosin vieraana 69–91. Tappio oli serbialaisseuralle seitsemäs viimeisten kahdeksan Euroliiga-ottelun aikana, ja Obradovic oli sanonut, ettei tiedä, mitä muutoksia tehdä.
Partizan majailee 20 joukkueen Euroliigassa sijalla 18. Sillä on neljä voittoa ja yhdeksän tappiota.
Adrianmeren liigan A-tasolla Partizan on kolmantena saldolla viisi voittoa ja yksi tappio.
18-vuotias suomalainen suurlupaus Miikka Muurinen siirtyi Partizaniin tänä syksynä.
Legenda
Serbialainen Obradovic palasi Partizanin peräsimeen vuonna 2021. Häntä pidetään Euroopan kaikkien aikojen parhaana koripallovalmentajana.