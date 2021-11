Huuhkajat-tähti villitsee Pohjois-Amerikassa jousipyssytuuletuksellaan – "Ottaa rikkailta ja antaa köyhille"

Täksi kaudeksi Allsvenskaniin palannut Schüller, 30, on pelannut vahvan kauden ja saanut runsaasti vastuuta Djurgårdenin keskikentällä. Joukkue on Ruotsin pääsarjassa toisella sijalla, vain pisteen kärkijoukkue Malmön perässä, kun jäljellä on kolme liigakierrosta.

Robin Hood innoittajana

– En henkilökohtaisesti tiedä, onko pudotuspelit oikea tapa ratkaista, mikä joukkue on ollut kauden mitassa paras. Mutta se tapa kuuluu jenkkien kulttuuriin, ja he siitä tykkäävät. Innoissani odotan niitä otteluita, kun kaikki on yhdestä pelistä poikki ja kaikki on mahdollista, Lod totesi.