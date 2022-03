Joel Pohjanpalolta mieletön temppu Turkin liigassa

Pohjanpalo on tehnyt nyt 12 maalia ja hän nousi maalipörssissa viidenneksi ohi muun muassa Italian Mario Balotellin. Trabzonspor johtaa sarjaa tappiosta huolimatta 15 pisteen erolla Konyasporiin. Rizespor on sarjassa toiseksi viimeisenä. Sillä on eroa yhdeksän pistettä säilymiseen.