Miesten välinen seksi ei pian enää ole este veren luovuttamiselle

Tällä hetkellä miesten välinen seksi aiheuttaa väliaikaisen neljän kuukauden rajoituksen verenluovutukselle, oli seksikumppani uusi tai ei. Naisen kanssa harrastettu seksi aiheuttaa miesluovuttajalle luovutusesteen vain, jos naispuolinen seksikumppani on viimeisen neljän kuukauden aikana uusi.

Fimean mukaan uudella määräyksellä on tarkoitus muuttaa verenluovutuksen soveltuvuuskriteerejä niin, että seksi uuden, vaihtuneen tai usean seksikumppanin kanssa aiheuttaisi neljän kuukauden väliaikaisen verenluovutuskiellon sukupuolesta ja seksikäyttäytymisestä riippumatta.

Fimean mukaan muutoksen on tarkoitus yhdenmukaistaa ja selkiyttää seksikäyttäytymiseen liittyviä väliaikaisia verenluovutuskieltoja. Uuden veripalvelutoiminnasta annettavan määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta.

THL: Voi lisätä luovuttajamäärää

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi, että luopuminen miesten väliseen seksiin kohdistuvasta verenluovutuksen erillisehdosta on perusteltu.

Veripalvelun mukaan tällä hetkellä vain noin 40 prosenttia verenluovuttajista on miehiä. Veripalvelu kaipaa lisää miehiä luovuttajiksi, sillä miehet voivat luovuttaa verta naisia useammin ja heillä on naisia huomattavasti suurempi rautavarasto, joka kestää verenluovutuksen paremmin.

Ihmisoikeusjärjestöt: Edistäisi yhdenvertaisuutta

Ihmisoikeusjärjestö Seta katsoi lausunnossaan, että erillinen miesten väliseen seksiin liittyvä määräaikainen verenluovutuskielto on syrjivä ja se ylläpitää yhteiskunnassa olevia ennakkoluuloja homo-, bi- ja muita miesten välistä seksiä harrastavia miehiä kohtaan.

– Kielto on perusteetta asettanut eri asemaan vakituisessa parisuhteessa elävät homo- ja bimiehet verrattuna eri sukupuolta oleviin vakituisessa suhteessa oleviin pareihin.

– Tarve toimille on akuutti, sillä viimeisimmän EU:n perusoikeusviraston HLBTI-kyselyn suomalaisvastaajista 13 prosenttia kertoi kokeneensa syrjintää sosiaali- ja terveyspalveluissa viimeisen vuoden aikana. Amnesty pitää muutosta tärkeänä, sillä se voi osaltaan auttaa torjumaan sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa stigmatisointia yhteiskunnassa, lausunnossa todetaan.

Varoaikoja lievennetty aiemminkin

Veripalvelun mukaan maksullinen seksi ja miesten välinen seksi aiheuttivat lähes kaikissa Euroopan maissa 1990-luvulta lähtien pysyvän luovutusesteen. Nyt Euroopan alueella jo 18 maata on luopunut seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvistä syrjivistä verenluovutuskäytännöistä.

– Miesten välisestä seksistä johtuva verenluovutuksen este on usein koettu epäoikeudenmukaisena ja jopa syrjivänä. Se on kuitenkin aina perustunut lääketieteelliseen riskinarvioon ja tartuntatautitilastoihin. Syynä on ollut se, että tuoreita hiv-infektioita esiintyy suhteellisesti merkittävästi enemmän miesten välistä seksiä harrastavien keskuudessa verrattuna muuhun väestöön, Veripalvelun tiedotteessa kerrotaan.