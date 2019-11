Viranomaiset selvittävät, voisivatko homomiehet luovuttaa verta kuten muutkin – nykyään ehtona vuoden miesseksiselibaatti

Jaostopäällikkö Anne Vaskunlahti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta kertoo, että Fimean tarkoituksena on selvittää, ovatko eri luovuttajaryhmiä koskevat verenluovutuksen aikaehdot ajan tasalla.



Ydinkysymyksenä on, miten pitkä verenluovutuskielto miestenvälisen seksin jälkeen on syytä olla. Nykyään henkilö on luovutuskiellossa 12 kuukauden ajan viimeisimmästä miestenvälisestä seksikontaktista.

Mainos

Mainos

– Peruskysymys on, onko mahdollista tai tarpeen muuttaa sitä aikaa, Vaskunlahti kertoo.



Kaikki verinäytteet tutkitaan

Perusteena kireämmille käytännöille on se, että miesten kanssa seksiä harrastavilla miehillä esiintyy suhteessa muuta väestöä useammin HIV-tartuntoja. THL:n mukaan joka neljäs HIV-diagnoosi viimeisen kymmenen vuoden sisällä on miehillä, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa.

Vastaavia karenssikäytäntöjä on käytössä myös monissa muissa Euroopan maissa, ja osassa miesten kanssa seksiä harrastaneet on rajattu verenluovutuksen ulkopuolelle pysyvästi.

Veripalvelu tutkii verinäytteet ennen niiden käyttöä. Veren välityksellä tarttuvat taudit todetaan näytteistä testein vasta kuukausien kuluttua tartunnasta, minkä vuoksi luovutukselle on erilaisia karensseja.



THL ja Veripalvelu puoltavat karenssin lyhentämistä

Lausuntojen perusteella sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL että Veripalvelu ovat sitä mieltä, että neljän kuukauden väliaikainen luovutuskielto miesten välisen seksin jälkeen olisi riittävä varoaika tartuntojen ehkäisemiseksi.

Mainos

Mainos

– [Karenssin lyhentäminen] ei nykytietämyksen mukaan merkittävästi vähennä luovutetun veren turvallisuutta näiden infektiotautien suhteen, THL:n lausunnossa todetaan.



Veripalvelu arvioi myös, että karenssin lyhentäminen voi myös parantaa miesten kanssa seksiä harrastavien miesten sitoutumista verenluovutuksen karenssisääntöihin. Nykyään jotkut miesten kanssa seksiä harrastaneet miehet voivat mennä luovuttamaan verta salaten viimeisimmän yhdynnän ajankohdan, koska pitävät vuoden karenssia kohtuuttomana.

Lue myös: Miesten välinen seksi ei enää pian estä verenluovutusta pysyvästi

Luovuttajista on ajoittain puutetta

Fimealle annetuissa lausunnoissa sairaanhoitopiirit ovat pääasiassa ilmoittaneet tukeutuvansa THL:n ja Veripalveluiden kantoihin asiassa. Luovuttajaryhmän laajentaminen uusiin turvallisiin ryhmiin voisi olla jopa hyödyllistä.



– Verituotteista on kuitenkin ajoittain pulaa ja sen vuoksi luovuttajakuntaan on syytä hyväksyä kaikki henkilöt, joiden omaa terveyttä luovutus ei vaaranna ja joilla veren kautta välittyvien sairauksien riski on minimaallinen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä todettiin.



Nykymalli sai myös kritiikkiä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajaylilääkäri kritisoi lausunnossaan nykyisiä kriteerejä epäloogisiksi, ja oli sitä mieltä, että eroa ei tulisi tehdä seksitavan perusteella. Samanlaista viestiä annettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.



– Tärkein tieto on viimeisen seksikontaktin ajankohta. Mielestäni seksuaalinen suuntautuneisuus ei vaikuta verenluovuttajan luotettavuuteen tämän asian kertomisessa. Heteroseksissä uuden kumppanin kanssa varoaikana pidetään 4 kuukautta. [Miesten välisessä seksissä] vasta-ainepositiivisuus kertoo tautiin sairastumisen samassa ajassa kuin heteroseksissä.



Homon verenluovuttajan pitää pidättäytyä seksistä kumppanin kanssa

Mainos

Mainos

Toisen miehen kanssa seksiä harrastaneen miehen verenluovutuskarenssi on vuoden mittainen riippumatta siitä, onko seksikumppani tämän pysyvä partneri. Heteroseksissä karenssi on neljä kuukautta, jos seksipartneri on uusi. Pysyävän kumppanin kanssa karenssia ei ole.



Vaskunlahden mukaan Fimea tulee pohtimaan myös sitä, pitäisikö miehen kanssa parisuhteessa olevia miehiä kohdella samoin ehdoin kuin heterosuhteessa olevia. Käytännössä pohdittavaksi tulee siis se, pitääkö miehen kanssa pysyvässä parisuhteessa olevilla miehillä olla verenluovutuskarenssia lainkaan.

– Se on myös hyvin olennainen kysymys tässä, Vaskunlahti sanoo.

Parisuhdekysymys lausunnoissa

Lausunnoissa parisuhdekysymyksen nosti esille ongelmana esimerkiksi Kuntaliitto.

– Kuntaliiton käsityksen mukaan miesten väliseen seksiin liittyvä verenluovutuskielto tulisi arvioida uudestaan ja ottaa huomioon myös miesten väliset pysyvät parisuhteet, lausunnossa sanotaan.



Myös Yhtenvertaisuusvaltuutettu kritisoi nykytilannetta.

– Nykyinen pysyvä luovutuskielto niille miehille, jotka elävät pitkäaikaisessa parisuhteessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ei ole oikeasuhteinen verrattaessa sitä vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa parisuhteessa olevaan, lausunnossa sanotaan.



Mainos

Mainos

Valtuutettu katsoi, että nykyinen rajaus aiheuttaa homomiehelle luovutuskiellon parisuhteen ajaksi. Heterosuhteessa olevien malli olisi valtuutetun mukaan riittävä ratkaisu.

– Vastaavaa määräaikaista luovutuskieltoa tulee soveltaa miesten väliseen seksiin silloin, kun kumppani on uusi ja samalla tulee poistaa yleinen miesten väliseen seksiin liittyvä luovutuskielto.

Myös muita luovuttajaryhmiä tarkastellaan

Fimea on nyt tarkastellut eri viranomaisilta saamiaan lausuntoja, ja ensi maanantaina niistä tehtyjä yhteenvetoja tarkastellaan eri viranomaisten keskinäisessä tapaamisessa. Sen jälkeen Fimea päättää, pitäisikö aikarajoja ryhtyä muuttamaan. Samalla mahdollisen uudistuksen aikataulusta tehdään päätös.



Mahdollinen muutosehdotus lähtisi vielä erilliselle kuulemiselle.

Maanantaisessa tapaamisessa on tarkoitus keskustella myös siitä, onko muiden erityisryhmien osalta käytäntöjä syytä arvioida uudelleen.