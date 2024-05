Somessa leviää kysymys, johon moni nainen vastaa pysäyttävällä tavalla

TikTokista alkunsa saanut villitys on saanut naiset ympäri maailmaa pohtimaan hypoteettista tilannetta siitä, kohtaisivatko he metsässä mieluummin karhun vai itselleen tuntemattoman miehen. Moni valitsee karhun. Someilmiöstä uutisoivat muun muassa Today ja Forbes .

Ilmiön aloittanut populaarikulttuurin tili Screenshot kyseli katugallupissaan naisilta, kumpaan hahmoon he törmäisivät mieluummin. Vastaajat kallistuivat pääosin siihen, että karhu olisi näistä kahdesta mieluisampi vaihtoehto. Videolla on yli 16,7 miljoonaa katselukertaa.

Kysymys levinnyt laajalti

Sittemmin kysymystä on kysytty muuallakin TikTokissa, ja hashtagilla #manorbear on alustalla jo yli 11 000 julkaisua. Hashtagilla #manvsbear on alustalla myös jo yli 10 000 julkaisua.

Karhu vai mies -ilmiö on saanut monet kertomaan sosiaalisessa mediassa kokemuksistaan liittyen esimerkiksi seksuaaliseen ahdisteluun tai lähisuhdeväkivaltaan. Kysymys on levinnyt myös muille sosiaalisen median alustoille. Miehet on osallistettu miettimään kysymyksen taustalla olevaa ongelmaa kysymällä, haluaisivatko he vaimonsa tai tyttärensä kohtaavan metsässä tuntemattoman miehen vai karhun.