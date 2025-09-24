Syyttäjä vaatii kokeet vastaanottaneelle miehelle ja kymmenelle tämän kokelaalle sakkorangaistuksia.

Kymenlaakson käräjäoikeudessa alkoi tänä keväänä erikoisen ajokorttikokeisiin liittyvän vyyhdin käsittely.

Syytettynä on ajokokeen vastaanottajana Ajovarmalla toiminut suomalaismies ja kymmenen ulkomaalaistaustaista miestä.

Ajokokeen vastaanottajaa syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kyse on lyhyesti sanottuna siitä, että mies hyväksyi muiden syytteessä olevien suorittamia ajokokeita vastoin säännöksiä vuosina 2019–2021.

Syytteen mukaan usean syytetyn ajokokeeseen ei ole sisältynyt ollenkaan peruuttamista. Suuri osa kuljettajakokelaista ei myöskään ajanut moottoritiellä. Yksi ei voinut autonsa kunnosta johtuen ajaa edes pyydettyä 50 kilometrin tuntivauhtia.

Kokeet ovat myös johdonmukaisesti kestäneet vähemmän kuin kokeen vähimmäispituudeksi määritelty 60 minuuttia. Lyhimmillään miehen vastaanottama ajokoe kesti 20 minuuttia. Joitakin kokeen suorittajia mies neuvoi kokeen aikana, syytteessä todetaan.

Lisäksi miehen vastaanottamissa suullisissa teoriakokeissa oli tapahtunut kummallisuuksia. Mies oli antanut yhden vastaajista suorittaa kokeen suullisesti pidennetyllä vastausajalla. Koetta suorittanut mies käytti kokeessa apuna arabian kielen tulkkia, vaikka ei puhu arabiaa. Sen sijaan hän ja tulkki puhuivat kokeen aikana Suomea.

Kaikista puutteista huolimatta mies katsoi kuljettajien suorittaneen kokeensa hyväksytysti ja he saivat ajokortit. Hänen osaltaan käräjäoikeuden käsittely alkoi jo huhtikuussa, mutta loppujen syytettyjen osalta asia on edennyt vasta nyt syyskuussa.

Miehiä, joiden ajokokeet virka-aseman väärinkäytöstä syytetty mies vastaanotti, syytetään rekisterimerkintärikoksista. Kaikissa tapauksissa on ollut kyse siitä, että kokeita tulkannut arabian kielen tulkki on kysymyksiä kääntäessään kertonut kokeen suorittajille myös mielestään oikeat vastaukset. Tästä huolimatta osa heistä ei läpäissyt kokeita.

Syyttäjä vaatii kaikille syytetyille sakkorangaistuksia.

Epäillyt rikokset tapahtuivat kahta tapausta lukuun ottamatta Kouvolassa. Kaksi tapahtui Kotkassa.

Käräjäoikeus antaa tapauksesta ratkaisun 14. marraskuuta.