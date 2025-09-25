Joulukuussa 2024 poliisi sai hälytyksen Helsingin Pirkkolaan, jossa iäkkään naisen aikuisen pojan kerrottiin pahoinpidelleen äitinsä ja uhanneen sytyttää talon tuleen.

Poliisi huomasi talolle saapuessaan, että puurakenteisesta omakotitalosta nousi runsaasti savua. Pihan puolelle kiertänyt poliisi huomasi talon ulko-oven ja terassin olevan liekeissä.

Seuraavan runsaan tunnin aikana savusukeltajat löysivät talosta ensin kuolleen miehen ja myöhemmin romahtaneiden portaiden alta kuolleen naisen.

Pelastuslaitos kiinnitti huomiota siihen, että palo oli ollut erittäin voimakasta useassa rakennuksen kohdassa, mikä herätti vaikutelman siitä, että palo on syttynyt eri huoneissa lähes samanaikaisesti. Poikkeuksellista oli myös palon todella nopea leviäminen rakennuksen eri osiin.

Tapaus sattui omakotitalovaltaisella Petaksentiellä.

Poika haki bensaa ja meni äidilleen

Kuolleella naisella todettiin torjuntavammoja ranteissa ja pistohaavoja hartioissa ja korvan takana. Hänen kuitenkin arvioitiin kuolleen vasta väkivallan jälkeen.

Poliisilla oli syyt tutkia tapahtunutta henkirikoksena ja se teki esitutkinnan. Koska epäilty oli kuollut, asia ei edennyt syyteharkintaan.

Poliisi päätyi esitutkinnassa siihen, että vuonna 1979 syntynyt mies oli mahdollisesti puukottanut vuonna 1950 syntynyttä äitiään niskan alueelle ja sen jälkeen sytyttänyt tämän kotitalon tuleen bensiinillä.

Valvontakamera paljasti, että mies oli ennen tekoa hakenut huoltoasemalta muovikanisteriin polttoainetta, minkä jälkeen hän oli oletettavasti mennyt äitinsä kotiin. Palopaikalta otetuista useista näytteistä havaittiin moottoribensiinin jäämiä.

Katkeruutta perinnöstä

Miehen tunteneet kertoivat tämän juoneen paljon alkoholia sekä puhuneen kielteisesti äidistään ja siskostaan.

Miehen kuvailtiin olleen katkera perintöasioihin liittyen. Hän oli myös puhunut äitinsä talon polttamisesta, mitä kuullut olivat pitäneet jonkinlaisena vitsinä.

Mies kuitenkin kävi äitinsä luona säännöllisesti, ja sai sieltä rahaa ja ruokaa.

"Toivotaan nyt parasta", hätäkeskus sanoi

Tapahtuma-aikaan pojan ja äidin suhde oli muuttunut. Aiemmin samassa kuussa uhrin tytär soitti hätäkeskukseen ja kertoi veljensä soittaneen jälleen kiihdyksissään ja uhanneen polttaa koko talon.

Hän kertoi veljensä olleen vihainen siitä, ettei enää saanut rahaa äidiltään.

– [Mies] hoki puhelimessa, että äidin asunto pitäisi myydä, koska hänellä on pikavippejä ulosotossa, että hän saa isän perintöosan. Sitten hän sanoi puhelussa, että hän tappaa itsensä ja edelleen uhkasi polttaa äidin talon. Hän myös huusi minulle sellaisia asioita, joita en ole ikinä kuullut kenenkään sanovan. Tämän jälkeen katkaisin puhelun, enkä vastannut [miehen] soittoihin, miehen sisko kertoi kuulusteluissa.

Puhelussa kirjattiin ylös taustatietoja tapahtuneesta, keskusteltiin lähestymiskiellon mahdollisuudesta ja kehotettiin soittamaan välittömästi, jos tulee viitteitä siitä, että mies aikoo toteuttaa uhkauksensa.

– Mutta toivotaan nyt parasta, hätäkeskus totesi puhelun lopuksi.

Tytär kertoi, että suunnitelmasta hankkia äidille lähestymiskielto luovuttiin pojan pyydettyä puheitaan anteeksi. Sisko kuvaili äidin aiemmin lakaisseen poikansa asioita maton alle.

"Poika tappaa mut!"

Myöhemmin joulukuun lopussa nainen soitti turvapuhelinpalveluun ja kertoi poikansa hakanneen hänet. Hän kertoi myös pojan ottaneen esiin bensakanisterin.

– Tänne apua äkkiä. Poika tappaa mut, nainen oli pyytänyt puhelussa.

– Se on ihan sekasin.

Puhelun taustalla mies oli huutanut sytyttävänsä asunnon tuleen.

– Tää palaa tää kämppä nyt mä en valehtele. Onks sul stendarii, sanoi puhelun taustalla kuulunut miehen ääni.

Tämän jälkeen turvapuhelinpalvelusta soitettiin hätäkeskukseen. Apu oli paikalla pian, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Talo oli jo täydessä tulessa.

