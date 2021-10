Naisystävänsä kirvesmurhasta elinkautiseen tuomittu mies pääsee vapaaksi lähes 15 vankilavuoden jälkeen

Hovioikeus: Ei vaaraa

Vankeusaikanaan hän on syyllistynyt pahoinpitelyyn vuoden 2017 joulukuussa. Hovioikeus katsoi kuitenkin riskiarvioissaan, ettei vangin ehdonalaiseen vapauttamisessa ole ilmeistä vaaraa siitä, että hän syyllistyisi toisen henkeä tai terveyttä loukkaavaan rikokseen.

Mies on hovioikeuden ratkaisun mukaan sitoutunut päihteettömyyteen ja työelämään.

Tuomittu on tähän mennessä elänyt vankeudessa noin 13,5 vuotta. Hovioikeuden mukaan miehen tekemä rikos on ollut niin julma ja raaka, että hänet voidaan vapauttaa aikaisintaan silloin, kun vankeutta on takana noin vuoden verran lisää, eli 14,5 vuotta.