Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti onnistuivat vaikuttavalla tavalla freestyletanssillaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssittiin Suomi-teemalla.
Jaksossa nähtiin tähtiparien ekstratehtävä, kun kunkin tähtiparin tuli esittää toisena tanssinaan freestyletanssi. Jokaisen tähtiparin freestyle-esitystä säesti nouseva suomalainen artisti.
Näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden freestylessa kuultiin Pellava-kappale Jaakko Kullan esittämänä.