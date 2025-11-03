Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti kanavoivat TTK-esityksessään "luurankopariskuntaa".
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden yhdeksännessä jaksossa sunnuntaina 2. marraskuuta tunnelmoitiin halloweenia.
Illan aloittivat näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti. Heidän tanssinaan oli jive, jonka taustalla kuultiin Ain't Nothing Wrong with That -kappale Robert Randolph & the Family Band -kokoonpanolta.
Tuomariston mukaan tähtipari heittäytyi ansiokkaasti halloween-teemaan. Holopainen ja Riihilahti kanavoivat tanssissaan "luurankopariskuntaa".
– Oikein piristävä luurankotanssi, todella hienosti nämä luurangot lähtivät liikkeelle, Jukka Haapalainen