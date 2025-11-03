Juuri nyt Avaa

Tuomariston mukaan tähtipari heittäytyi ansiokkaasti halloween-teemaan. Holopainen ja Riihilahti kanavoivat tanssissaan "luurankopariskuntaa".

Illan aloittivat näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti . Heidän tanssinaan oli jive, jonka taustalla kuultiin Ain't Nothing Wrong with That -kappale Robert Randolph & the Family Band -kokoonpanolta.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden yhdeksännessä jaksossa sunnuntaina 2. marraskuuta tunnelmoitiin halloweenia.

Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti kanavoivat TTK-esityksessään "luurankopariskuntaa".

Katso videolta Johannes Holopaisen ja Katri Riihilahden jive

Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti yllättivät puvustuksellaan: "Tehtävänanto on mikä on"

aloitti palautteenannon.

Haapalainen kehui, että tähtiparin rytmissä oli rauhaa ja he ottivat myös hyvin "biitistä kiinni".