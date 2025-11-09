Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti nousivat TTK-parketille esittämään samban.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman lähetyksessä isänpäiväsunnuntaina 9. marraskuuta tanssitaan Suomi-teemalla, jolloin jokaisen tähtiparin kymppitanssia höystävät suomalaiset, nostalgiset klassikkokappaleet.

Näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden tanssina oli samba, jonka taustakappale oli Brita Koivusen Jauhan kahvia.

Helena Ahti-Hallbergin mukaan esityksessä nähtiin muutamia kömmähdyksiä.

– Niiltä osin kun askelet onnistui, se oli erittäin rytmikäs tanssi. Oli ihan hirveen harmin paikka, kun siellä tapahtui niitä kömmähdyksiä siellä täällä. Ei ollut yksi eikä kaksi. Parasta oli tämä ihan viimeinen osuus, kun olit soolona lattialla, sehän onnistui ihan täydellisesti.