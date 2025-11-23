Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti yhdistivät tanssissaan quicksteppiä ja sambaa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta tanssittavaan finaaliin, jolloin kolme finalistiparia kamppailee koko kisan voitosta. Kaikki kolme finalistiparia tanssivat kukin kolme tanssia.
Näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti tanssivat finaali-illan ensimmäisenä tanssinaan dance fusion, jossa yhdisteltiin quickstepia ja sambaa. Kappaleena kuultiin Walking On Sunshine.
Tuomaristo oli haltioissaan esityksestä.
– Siis tämä oli semmoinen koreografinen ilotulitus, täynnä kuplivaa tanssinriemua, aloitti Helena Ahti-Hallberg.