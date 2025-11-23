Johannes Holopaisen ja Katri Riihilahden viimeinen TTK-tanssi sujui Holopaisen itse tekemän runo-sävellyksen tahtiin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta tanssittavaan finaaliin, jolloin kolme finalistiparia kamppailee koko kisan voitosta. Kaikki kolme finalistiparia tanssivat kukin kolme tanssia.
Illan viimeiset tanssit oliva tähtiparien freestyle-esitykset. Näyttelijä Johannes Holopaisen ja tähtiopettaja Katri Riihilahden freestyle-esityksessä kuultiin Holopaisen tekemä runo, johon hän oli myös säveltänyt musiikin.
Ennen esitystä nähdyllä videoinsertillä Holopainen kertoi kyyneliin liikuttuneena, mitä tanssiminen on antanut hänelle tänä syksynä ja mitä Riihilahti on hänelle opettanut.
Tuomaristo oli esityksestä aivan häkeltynyt.
– Varmaan todistimme suurta Tanssii Tähtien Kanssa -historiaa, Jukka Haapalainen kertasi todeten, että hämmästeli "lahjakkuuden määrää".
– Upea pari, kaksi taiteilijaa, jotka tuette toisianne.
Helena Ahti-Hallerg mietti samoin.