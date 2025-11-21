Johannes Holopainen ja Katri Riihilahti räväyttivät erilaisella cha cha challa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 16. marraskuuta semifinaali, eli kauden toiseksi viimeinen lähetys. Illan päätteeksi selvisi, ketkä kolme paria pääsivät finaaliin ja ketkä joutuvat kotimatkalle sen kynnyksellä.
Semifinaali-iltana kaikkien tähtiparien tehtävänä oli tanssia kaksi tanssia.
Illan tanssit päättivät näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti cha cha challaan. Siinä kuultiin Real 2 Realin, The Mad Stuntmanin ja Erick Morillon I Like To Move It.
Tuomaristo antoi esitykselle silkkaa ylistystä.
– Kyllähän te vatkasitte, Helena Ahti-Hallberg huudahti.
– Koreografia ei todellakaan ollut ihan perinteistä, kuten ei ollut musiikkivalintakaan.