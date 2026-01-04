Liiketoiminta ja kehitys

Uutistoimisto AFP on laskenut media- ja viranomaistietojen perusteella, että mielenosoitukset ovat vaikuttaneet eri tavoilla kymmenissä kaupungeissa. Suurin osa niistä on keskikokoisia ja sijaitsee läntisessä Iranissa.

Mielenosoitukset saivat alkunsa viikko sitten sunnuntaina, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon taloustilanteen ja nousevien elinkustannusten vuoksi. Sittemmin protestit laajenivat sekä kooltaan että vaatimuksiltaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Iranin korkein johtaja, ajatolah Ali Khamenei.

Fars kertoo, ettei pääkaupungissa ole tapahtunut erityisiä yhteenottoja lukuun ottamatta yksittäisiä kivien heittelyjä ja tuleen sytytettyjä roska-astioita. Sen sijaan maan länsiosissa on uutistoimiston mukaan muun muassa yritetty tunkeutua poliisiasemalle.

Paikallismedian raportointi mielenosoituksista ei ole tyhjentävää, ja valtiolliset mediat ovat vähätelleet mielenosoituksia omassa uutisoinnissaan. Sosiaalisessa mediassa leviäviä videoita on usein mahdotonta vahvistaa.

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei kertoi lauantaina pitävänsä mielenosoittajien taloudellisia huolenaiheita perusteltuina. Hän sanoi, että viranomaisten on syytä käydä vuoropuhelua mielenosoittajien mutta ei mellakoitsijoiden kanssa.