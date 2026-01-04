Mielenosoitukset saivat alkunsa viikko sitten sunnuntaina, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon taloustilanteen ja nousevien elinkustannusten vuoksi.
Iranin pääkaupungissa Teheranissa oli paikallismedian mukaan hajanaisia mielenosoituksia edelleen lauantaina. Mediat ovat kertoneet myös kiihtyneistä yhteenotoista maan länsiosassa.
Uutistoimisto AFP on laskenut media- ja viranomaistietojen perusteella, että mielenosoitukset ovat vaikuttaneet eri tavoilla kymmenissä kaupungeissa. Suurin osa niistä on keskikokoisia ja sijaitsee läntisessä Iranissa.
Virallisten tietojen mukaan ainakin 12 ihmistä on kuollut viime päivien yhteenotoissa. Uhriluvussa on mukana turvallisuusjoukkojen edustajia.
Ajatollah sanoi ymmärtävänsä kauppiaita
Uutistoimisto Fars on kuvaillut Teheranin lauantaisia mielenosoituksia kooltaan melko pieniksi. Mukana on sen mukaan ollut 50–200 nuorta. Teheranissa on noin 10 miljoonaa asukasta.