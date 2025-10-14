Virheiden määrä ja toistuvuus on huolestuttavaa, sanoo apulaisoikeuskansleri.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan poliisi on jättänyt lainvastaisesti tutkimatta lähisuhteessa tapahtuneita pahoinpitelyjä. Puumalainen pitää virheiden määrää ja toistuvuutta huolestuttavana.

Apulaisoikeuskansleri otti omasta aloitteestaan tutkittavaksi 65 esitutkintaa, jotka oli poliisin järjestelmässä luokiteltu lähisuhdeväkivallaksi ja jotka oli päätetty uhrin rangaistusvaatimuksen puuttumisen vuoksi.

Yhteensä 43 tapauksessa tutkinnanjohtaja oli lainvastaisesti päättänyt asian tutkinnan, koska uhri ei ollut vaatinut rangaistusta. Lähisuhteessa tapahtunut pahoinpitely on virallisen syytteen alainen, eikä esitutkintaa voi jättää tekemättä siksi, että uhri ei vaadi rangaistusta tai peruuttaa vaatimuksensa.

"Asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää"

Lähisuhdeväkivaltaan liittyy useita erityispiirteitä, jotka erottavat sen tavanomaisesta pahoinpitelyrikollisuudesta. Siksi jo vuonna 2011 on laissa määritetty, ettei lähisuhteessa tapahtunut lieväkään pahoinpitely ole asianomistajarikos.

Asianomistajarikos on rikos, jota poliisi tutkii vain, jos rikoksen uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Tutkinnanjohtajille asiassa ei pitäisi olla enää mitään epäselvää, apulaisoikeuskanslerin tiedotteessa sanotaan.

Tilastojen perusteella poliisi on vuonna 2011 voimaantulleen lakimuutoksen jälkeen kuitenkin päättänyt lähisuhdeväkivaltatapauksissa esitutkintoja uhrin rangaistusvaatimuksen puuttumisen tai peruuttamisen vuoksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ongelman voidaan olettaa olevan laaja ja pitkäkestoinen.

Apulaisoikeuskansleri sanoo pitävänsä erityisen vakavana niitä tapauksia, joissa tutkinnanjohtaja oli tehnyt useita lainvastaisia päätöksiä.

Apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön jälkeen poliisilaitokset avasivat esitutkinnat uudelleen 40 asiassa.