Miekkamies tunkeutui lapsiperheen kotiin ja uhkasi tappaa kaikki – Juha kertoo verisestä yöstä, joka ei jäänyt hyökkääjän viimeiseksi

Rento hiihtolomailta muuttui täysin

"Saat soturikuoleman"

"Silloin jysähti päähän"

Iskuja sateli kymmenittäin

Poliisit paikalle, tai Juha Laitinen kuolisi

Lähestymiskielto ei auttanut

– Olimme vaimon kanssa ulkona tupakalla, kun lumipyrystä alkoi kuulua puhetta. Siellä oli auto valot päällä ja mies seisoi auton edessä alasti keskellä talven pahinta lumimyrskyä. Onneksi vaimo älysi, että kyse on samasta henkilöstä.

Alaston mies lähti juoksemaan Laitisia kohti. He ehtivät juuri ja juuri sisään taloon ja onnistuivat lukitsemaan oven miehen nenän edestä. Vahingosta viisastuneena he olivat asentaneet talonsa ikkunoihin kalterit. Lasit helisivät, kun mies yritti tulla niistä läpi.

Laitiset soittivat hätäkeskukseen ja kertoivat, että apua tarvitaan nopeasti. Samalla Laitinen käskytti lapsiaan menemään talon ikkunattomaan osaan siltä varalta, että miehellä on ampuma-ase.

Mies jälleen vapaana

Laitinen perheineen on elänyt pelossa siitä asti. He kokevat, että vapaalla jalalla ollessaan mies on heille jatkuva uhka.