Poliisi otti epäillyn kiinni paikan päältä.
Poliisi epäilee noin viisikymppistä miestä taposta Porvoossa.
Itä-Uudenmaan poliisin partio sai keskiviikkona aamulla tehtävän Porvoon Kevätkumpuun, missä alustavien tietojen mukaan kerrostaloasunnossa oli ammuttu aseella.
– Poliisin partio saapuessa kohteeseen asunnosta löytyi reilu kolmekymppinen mies, jonka paikalle saapunut ensihoitoyksikön lääkäri totesi kuolleeksi, kertoo päivystävä tutkinnanjohtaja rikoskomisario Rauno Jämsä tiedotteessa.
Poliisi otti paikan päältä kiinni teosta epäillyn noin viisikymppisen miehen. Tämänhetkisen tiedon mukaan uhri ja epäilty tunsivat toisensa.
Poliisi on eristänyt asunnon teknistä tutkintaa varten.
MTV Uutiset ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan tapausta.