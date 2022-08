Metso Outotec jatkanut kauppaa Putinin suosikkioligarkin yritysten kanssa – yhtiön johtaja MTV Uutisille: "Emme tue Venäjän sotakassaa"

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ruotsin radio P4 Värmland . MTV Uutiset on nähnyt radioyhtiön käsiinsä saaman Metso Outotecin sisäisen listan, johon se on luetellut yhtiöitä, joiden kanssa se voi katsoa voivansa jatkaa kauppaa.

– Me olemme kaikkia sanktioita noudatettu täysimääräisesti koko ajan, Vauramo toteaa.

Vauramon mukaan sanktioitujen asiakkaiden kanssa toimitukset on lopetettu heti, kun sanktiot ovat alkaneet.

Ei-sanktioitujen asiakkaiden kanssa Vauramon mukaan tilannetta on arvioitu. Vauramon mukaan he ovat käyttäneet riippumattomia tahoja arvioimaan, millä perustein tietyt asiakkaat ovat ei-sanktioituja. Vauramon mukaan Metso Outotec on soveltanut sisäistä vaatimustenmukaisuuden arvioijaa sekä pörssiyhtiöstä riippumatonta, ulkopuolista arvioijaa, kuten lakifirmoja.