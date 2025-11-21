Tavoitteena kehittää tekoälyavusteista verkkoteknologiaa.

Verkkolaitevalmistaja Nokia aikoo laajentaa tutkimus- ja kehitystyötä ja valmistusta Yhdysvalloissa. Yhtiö ilmoittaa aikovansa investoida Yhdysvalloissa kaikkiaan neljä miljardia dollaria eli noin 3,5 miljardia euroa yhteistyössä presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa. Investoinneilla on tarkoitus kehittää uusia tehokkaampia tekoälyä hyödyntäviä verkkoja.

Yhdysvaltain kauppaministeri Howard Lutnick ylisti Nokian päätöstä lämpimästi.

– Nokian neljän miljardin dollarin investointi on uusi Trumpin hallinnon voitto Yhdysvalloille. Heidän sijoituksensa tuotantoon, pakkaukseen, tutkimukseen ja kehitykseen merkitsee, että innovatiivisimmat teknologiat jotka vauhdittavat tekoälyä, datakeskuksia ja kriittisen tärkeitä kansallisen turvallisuuden sovelluksia tullaan kehittämään täällä Yhdysvalloissa, Lutnick iloitsi tiedotteessa.

Infinera-hankinta avasi investoinnit

Sijoitukset kohdistuvat muun muassa Texasin, New Jerseyn ja Pennsylvanian osavaltioihin. Kohteisiin kuuluu Nokian omistama maineikas tutkimuskeskus Bell Labs, joka sijaitsee New Jerseyssä. Tiedotteessa ei avattu tarkemmin kohteita tai investointien aikataulua.

Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard kiitteli myös sijoituksen avaamia mahdollisuuksia.

– Nokian innovaatiot ja teknologiat ovat tämän päivän kriittisen verkkoinfrastruktuurin peruskiviä. Laajennetut investointimme auttavat vahvistamaan Yhdysvaltojen kykyä parantaa turvallisuutta, tuottavuutta ja vaurautta tekoälyn avulla optimoidulla verkkoteknologialla. Samalla edistämme uusinta tutkimusta ja innovaatioita jotka tulevat muovaamaan verkkoteknologian tulevaisuutta vuosiksi eteenpäin, Hotard visioi.