Ministeri Adlercreutzin puolison osin omistama yritys jatkanut Venäjän vientiä – toimitusjohtaja: "Olemme tässä asiassa täysin syytön"

Virossa pääministeri Kaja Kallasta on vaadittu eroamaan sen jälkeen, kun selvisi, että hänen miehensä osin omistama kuljetusyhtiö on jatkanut kuljetuksia Venäjälle Ukrainan sodan alettua. Vaikka yhtiö ei ole rikkonut pakotteita, Kallaksen puoliso on pyytänyt anteeksi, ja aikoo myydä osuutensa yhtiöstä.