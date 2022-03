Länsimaisten yhtiöiden kansallistamiset Venäjällä johtaisivat vuosikymmenten investointipaitsioon, varoittaa EK

Venäjällä on sinänsä historiaa omien yhtiöidensä kansallistamisesta. Tunnetuin esimerkki on Putinin epäsuosioon joutuneen ja pitkään vankeusrangaistukseen tuomitun Mihail Hodorkovskin öljy-yhtiön Jukosin kansallistaminen vuonna 2003.

Vuorio pitää kuitenkin ulkomaisen omaisuuden kansallistamisia aivan äärikeinona. Hänen mukaansa tilanne on edelleen monimutkainen, ja pöydällä on paljon erilaisia vaihtoehtoja.

Antaisi lyhytaikaista apua

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen arvioi, että Venäjällä on lyhyellä aikavälillä huoli työttömyyden kasvusta sekä tavaroiden ja palveluiden tarjonnan supistumisesta ulkomaisten yritysten lopettaessa toimintansa.

– Vaihtoehto, että otetaan joku venäläinen taho pyörittämään toimintaa, on tietysti houkutteleva, vaikka toiminta ei pyörisikään yhtä hyvin ja tehokkaasti kuin aikaisemmin. Tässä tilanteessa hyvät vaihtoehdot kuitenkin ovat aika vähissä, Korhonen sanoo.

Yrityksen myynnin mahdollisuudesta epäselvyyttä

Korhonen arvioi, että ulkomaisen yhtiön on mahdotonta myydä Venäjällä sijaitsevaa tuotantolaitostaan. Vuorio taas näkee yrityskaupoille yhä joitakin mahdollisuuksia.

– Yritysten myynti on Venäjän lainsäädännön puitteissa joissakin tapauksissa mahdollista, vaikka siitä on ollut ristiriitaista tietoa. Näkisin sen yhä yhtenä vaihtoehtona markkinoilta poistumisessa, Vuorio sanoo.

Hänen mukaansa niin sanotun rajavastuuyrityksen voi myydä lain puitteissa Venäjälle tai ystävällismielisiksi luokitettuihin maihin kuten Kiinaan tai Kazakstaniin. Myös osakeyhtiö on mahdollista myydä erityisluvalla.

Rajavastuuyhtiö on pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yhtiömuoto, jossa vastuu rajautuu sijoitetun osuuden arvoon. Rajavastuuyhtiö on yhtiömuoto, jolla ei ole vastinetta Suomessa.

Venäjälle vuokrattujen koneiden lentokelpoisuustodistuksia peruttu

Arviolta kymmenen miljardin euron arvoisten matkustajalentokoneiden kansallistaminen on vastatoimi sille, että länsimaiden pakotteet estävät lentokoneiden ja niiden varaosien viennin Venäjälle.

EU:n asettamien pakotteiden mukaan venäläisyhtiöiden on palautettava kaikki vuokraamansa koneet takaisin niiden omistajille 28. maaliskuuta mennessä.

Venäläiset lentoyhtiöt ovat vuokranneet leijonanosan Airbus- ja Boeing -koneistaan pitkäaikaisilla sopimuksilla länsimaisilta leasing-yhtiöiltä. Esimerkiksi Bermudalle on rekisteröity lentoposti.fi-sivuston mukaan 750 venäläisille yhtiöille liisattua konetta, mikä on noin puolet kaikista niiden käytössä olevista koneista.

Bermudan ilmailuviranomaiset ovat peruneet Venäjälle vuokrattujen koneiden lentokelpoisuustodistukset sillä perusteella, ettei niiden lentokelpoisuutta kyetä enää valvomaan. EU:n lentoturvallisuusvirasto Easa on puolestaan perunut huoltotoimiluvat venäläisiltä alan yhtiöiltä.

Venäläisistä lentoyhtiöistä muun muassa Aeroflot lentää lähes pelkästään länsimaisella kalustolla. Vain lyhyen matkan liikenteessä on muutama venäläisvalmisteinen matkustajakone.

Matkustajalentokoneet eri vaiheissa huolto-ohjelmiaan

Hän kertoo, että esimerkiksi Airbus 320-sarjan huolto-ohjelma ulottuu 10 päivästä erilaisten lentotunti- ja kalenterivälein kahteentoista vuoteen, jolloin on vuorossa raskas peruskorjaus.

Neuvottelut käynnissä sopimuksista irtautumiseksi

S-ryhmästä kerrotaan, että yhtiö toimii Pietarissa pääosin vuokrakiinteistöissä. Kaksi Prismaa ja yksi hotelli ovat kuitenkin SOK:n omassa omistuksessa. Neuvottelut ovat käynnissä sopimuksista irtautumiseksi ja toimintojen alasajo on alkanut.

SOK:lla on Pietarissa 16 Prismaa ja kolme Sokos Hotellia. Stora Ensolla on Venäjällä kolme aaltopahvipakkaustehdasta ja kaksi sahaa. Valiolla on sulatejuustotehdas Moskovan lähellä.