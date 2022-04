Tuppurainen toivoo EU:lta selkeitä linjauksia ruplissa maksamisesta – energiaministerit koolla maanantaina

Saksan valtion linjaukset merkittäviä

– Fortumin enemmistöomisteinen saksalainen pörssiyhtiö Uniper on Saksan energiapolitiikan kannalta merkittävä toimija. Tällöin päätöksenteossa on merkittävää Saksan valtion energiapoliittiset linjaukset, hän sanoi.

Tuppurainen painotti myös, että kysymys on yhtiöiden välisestä sopimuksesta, joten se on sopimusasia.

– Suomen tavotteena on irtautua venäläisestä fossiilisesta energiasta niin pian kuin mahdollista. Tämä on myös EU:n yhteinen vahvistettu tavoite. Tilanne on joiltain osin olennaisesti viime päivinä muuttunut. Me tarvitsemme EU-tasoisia linjauksia siitä, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät lähtisi tekemään keskenään ristiriitaisia tulkintoja, mitä tulee tähän ruplissa maksamiseen.