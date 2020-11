"Susi" sai sosiaalisen median kuohumaan – poliisi oikoo vääriä tietoja erämaassa tapahtuneesta välikohtauksesta

Ensimmäisessä tapauksessa suden epäiltiin käyneen retkeilijän koiran kimppuun ja toisessa villi- tai irtokoiran. Poliisi kuitenkin uskoo, että kyseessä on ollut sama tapaus, josta on tullut kaksi erillistä ilmoitusta.

Poliisin tavoittama retkeilijä on kertonut, että hänen kimppuunsa hyökännyt eläin oli villi- tai irtokoira, eikä susi. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapauksesta on kerrottu siten, että susi olisi purrut ihmistä.

– Hän kertoi, että tarina on jossain vaiheessa muun muassa sosiaalisessa mediassa muuttunut siten, että kyseessä olisi ollut susi. Hänelle ja koiralle oli aiheutunut puremista vain lieviä vammoja. Retkeilijän koira oli ollut tilanteessa kytkettynä. Irtokoira oli poistunut paikalta, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Lokakuussa asialla oli susi

Samaisesta erämaasta on tullut Lapin poliisin tietoon myös tapaus lokakuulta, jossa susi oli tappanut metsästyskoiran metsästystilanteessa. Inarin kunnan maataloussihteeri on todennut koiran suden tappamaksi.

– Poliisin näkemys tapahtumista on, että elokuussa koira on purrut retkeilijää ja tämän koiraa, ja lokakuussa susi on tappanut metsästyskoiran. Kumpikaan tapahtuma ei aiheuta poliisille toimenpiteitä. Ihmistä kohti hyökänneistä koiraeläimistä ei ole tullut Sarmitunturin alueelta muita ilmoituksia.