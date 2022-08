Valtava suru Britanniassa: 12-vuotias Archie-poika menehtyi kuukausien taiston jälkeen – oliko tragedian taustalla tämä vaarallinen nettihaaste?

Elintoimintoja ylläpitävä hoito lopetettiin

Oikeustaistelu päättyi lauantaina

Äiti esiintynyt useasti mediassa

Tapaus on saannut paljon julkisuutta mediassa. Erityisesti Iso-Britanniassa on keskusteltu nettihaasteiden vaarallisuudesta. Keskustelu eutanasiasta ja arvokkaasta kuolemasta on käynyt myös kiivaana. Archien äiti Hollie Dance on esiintynyt paljon mediassa.