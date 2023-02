Mestis-pomo otti kantaa Jokerit-projektin tilanteeseen – "Hakemus on parempi"

Jokereiden paluuprojekti on ottanut tällä viikolla useita askeleita eteenpäin. Seuran toimitusjohtajaksi hyppäävä Jarmo Koskinen kertoi aiemmin tällä viikolla, että Jokerit on viimeinkin jättänyt Mestis-hakemuksensa Jääkiekkoliitolle.

– Voisi kuvitella, että se on parempi. On se parempi. Sitä on täydennetty ja nyt 28. päivä nähdään, mitä liittohallitus on siitä mieltä. Onko siellä pystytty vastuullisesti ja avoimesti vastaamaan niihin kysymyksiin ja selvityspyyntöihin, mitä on tehty? Kevät näyttää siitä eteenpäin, mihin se johtaa, Aro kommentoi C Moren Mestis-studiossa.