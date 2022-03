Mestis pohtii laajenemista ulkomaille – "Olemme käyneet hyvin aktiivisia keskusteluja"

– Tämä vallitseva koronapandemiatilanne on laittanut niihin harjoituksiin jäitä, mutta jos katsomme sitä, mitä viimeisten viikkojen aikana on tapahtunut, niin uskon henkilökohtaisesti, että myös tämä KHL:n tilanne aiheuttaa eurooppalaisessa jääkiekossa jonkinlaista uusjakoa. Varmasti kaikki ovet ovat auki. Tällaista olemme suunnitelleet, ja katsotaan ottavatko ne tuulta alleen. Aktiivisimmat keskustelut ovat olleet Baltian suuntaan.

"Hyvälaatuista pelaajamassaa yli äyräiden"

Mestiksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää kertoo, että laajenemismahdollisuutta on tutkittu ja asiasta on käyty keskusteluja, jotka on käynnistetty Mestiksen puolelta. Baltiasta asiaan on hänen mukaansa suhtauduttu myönteisesti, ja kuvio olisi Haanpään mielestä maantieteellisestikin toimiva, mutta pitkällä keskusteluissa ei hänen mukaansa olla.