Mestaruuskamppailu käy kuumana: Sébastien Ogierilta kovaa tekstiä Thierry Neuvillesta – belgialaistähti iski nyt takaisin

Neljällä MM-sarjan hopeasijallaan ikuisen kakkosen leiman saanut Neuville on kauden 2024 loppusuoran alkaessa erittäin hyvissä asemissa. Eroa Ogieriin on 27 pistettä. Tällaisten erojen tekeminen tai kiinni kurominen on osoittautunut nykyisellä pisteformaatilla juuri niin vaikeaksi kuin jo ennen kautta uumoiltiin.

Vuosina 2016–2018 Neuville sijoittui MM-kakkoseksi juuri Ogierin jälkeen, ja taistelu oli tiukkaa varsinkin 2018, kun kauden viimeiseen osakilpailuun lähdettiin vain kolmen pisteen erolla Ogierin hyväksi.

Urallaan kahdeksan MM-titteliä voittanut 40-vuotias ranskalaistähti hallitsee tunnetusti niin ajamisen kuin henkisen pelin. Jälkimmäiseen selkänojaa on tarjonnut hänen huima menestyksensä.

Viimeisin esimerkki saatiin elokuussa, kun Ogier lyttäsi läpi kauden MM-sarjaa johtaneen Neuvillen toistuvat valitukset omasta lähtöpaikastaan.

– Rehellisesti sanottuna on ärsyttävää, että hän itkee niin paljon tällä hetkellä siitä, että hänen täytyy olla ensimmäisenä tiellä, Ogier sanoi saksalaisessa Motorsport aktuell -lehdessä.

Ogier teki tosin itse ihan samaa omina mestaruusvuosinaan ja kutsui nykyistä lähtöpaikkasääntöä jopa "luusereiden säännöksi". Viime vuosina, kun Ogier on ajanut osittaisella ohjelmalla hyviä tuloksia paremmalta lähtöpaikalta, valituksia ei ole kuultu, ja nyt lähtöpaikkasääntö voi jopa edesauttaa häntä mestaruuden voittamisessa.

Neuville otti tähän ristiriitaan kantaa Kreikan MM-rallin aattona MTV Urheilun haastattelussa. Neuvillen mukaan se, että Ogier on noussut hänen lähimmäksi uhkaajaksi ei ole ollut yllätys.

– Hän on valinnut todella hyvin rallinsa. Hän on ollut täysin sivussa vain kahdesta kisasta. Puolassa hänelle sattui onnettomuus, jonka vuoksi hän joutui jäämään viime hetkellä sivuun. Loppujen lopuksi hänen lähestymistapansa tähän kauteen on ollut fiksu.