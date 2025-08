Sami Pajari äimistelee ennennäkemättömässä tilanteessa: "Tuo on aika hurjaa"

Sami Pajari on Suomen MM-rallissa viiden erikoiskokeen jälkeen elämänsä vauhdissa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Suomen MM-ralli 31.7.–3.8. pe: EK2–EK10 klo 7.35 alkaen la: EK11–EK18 klo 7.40 alkaen su: EK19–EK20 klo 10.00 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Lue myös: Kalle Rovanperältä huolestuttava huomautus

Jo torstaina testierikoiskokeen ensimmäisellä vedolla parhaan ajan kellottanut Pajari tempaisi uransa toisen pohja-ajan heti perjantain ensimmäiselle erikoiskokeelle Laukaassa. Vauhti säilyi tämän jälkeen hyvänä läpi aamupäivän, ja lenkin viimeiselle pätkälle Ruuhimäessä tulivat vielä toisetkin pohjat.

– Hyvältä on tuntunut. Jos neljästä pätkästä kaksi on pohja-aikaa, niin totta kai se on mennyt hyvin. Oli osuuksia, kuten Myhinpää, joista jäi hampaankoloon. Oli paikkoja, joissa olisi voinut mennä kovempaa, mutta ei vain arvannut mennä.

Suomen MM-ralli on ensimmäinen kisa, jossa Pajari ajaa Rally1-autolla toista kertaa. Viime vuoden kokemus on helpottanut tätä vuotta ainakin osittain.

– Kyllä siltä tuntuu. Silti joku Myhinpää oli sellainen, että siellä oli viime vuonna aivan kaatosade, enkä päässyt sitä ajamaan kunnolla kummallakaan kerralla, niin kyllä se heti vähän rokotti. Siellä oli niitä paikkoja, joita ei osannut mennä täysin. Jotkut osuudet menevät tutuissa tunnelmissa jo.

Kokonaistilanteessa Pajari on komeasti kolmantena vain 4,5 sekunnin päässä Kalle Rovanperästä. Pajari ei ole koskaan urallaan ollut kolmen parhaan joukossa viiden ajetun erikoiskokeen jälkeen tai myöhemmässä vaiheessa kisaa.

– Arvelin etukäteen, että erot tulevat olemaan tosi pieniä. Tuo on aika hurjaa sen puolesta. Sitä koettaa mennä kovasti, ja erot ovat lähinnä kymmenyksiä. Tämä on aivan auki vielä.

– Sade voi olla arveluttava. Saa nähdä, kuinka sen kanssa (iltapäivällä) käy. Nyt on ollut tosi makee laskea.

1:49 Upea suomalaisaamu! Sami Pajari teki uransa toisen pohja-ajan