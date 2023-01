Mestaruushuuma kasvaa – ukrainalaistähti näki kouriintuntuvan muutoksen Arsenalissa: "Osa nauroi"

Kautta on kuitenkin vielä paljon jäljellä. Sunnuntain ottelu oli Arsenalille 19:s, joten lontoolaisjoukkueen kausi on tasan puolivälissä.

– Pelejä on paljon pelaamatta, ja kuten näette United on taas mukana kamppailussa. City on mukana, kuten aina. Saa nähdä, mitä tapahtuu, mutta me etenemme askel kerrallaan.