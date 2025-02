Pep Guardiolalta piikikäs töksäytys kärkiseuralle: "Jatkan odottelua"

Jalkapallon Englannin Valioliigan jättiläisseura Manchester City on pelannut alakuloisen kehnon kauden, mutta päävalmentaja Pep Guardiola ei ole unohtanut joukkueensa aikaisempia saavutuksia.

Englannin mestaruuden neljänä edellisenä kautena voittanut City on romahtanut kauas sarjakärjestä: ennen viikonlopun kierrosta joukkueen sijoitus oli viides ja ero liigajohtaja Liverpooliin peräti 16 pistettä.

Liigakierrosta edeltäneessä lehdistötilaisuudessaan Guardiola piikitteli Liverpoolia siitä, ettei joukkue enää pysty yltämään Cityn huimaan Valioliigan yhden kauden piste-ennätykseen. City rohmusi mestaruuskaudellaan 2017–2018 peräti 100 sarjapistettä.

– Otimme haltuumme kaikki ennätykset Englannissa. Kuka pystyisi keräämään 100 pistettä modernissa jalkapallossa? Jatkan odottelua. Tai kuka pystyisi voittamaan neljä mestaruutta putkeen? Odotan sitäkin, Guardiola sanoi.

– Me sanelimme standardit. Oletteko katsoneet Liverpoolia tällä kaudella? He eivät voi enää saada 100:aa pistettä, 99 kylläkin, Guardiola viittasi Liverpooliin tämän kauden maksimipistemäärään.

"Olemme ansainneet huonon kauden"

Guardiolan mielestä Valioliigan kilpailu on koventunut tällä kaudella merkittävästi.

– Kysyin "Gündolta" (Cityn keskikenttäpelaaja Ilkay Gündoganilta): olit kaksi vuotta sitten täällä, mutta viime kaudella olit Barcelonassa. Näitkö paluusi jälkeen muutoksia Valioliigassa? Hän sanoi, että ero on massiivinen. Se on totuus. Joukkueet ovat paljon, paljon parempia kaikilla osa-alueilla. Joukkueiden valmistautuminen on nyt niin hyvää, Guardiola kuvasi.

– Me emme ole pystyneet samaan monien ongelmien takia. Pelaajillamme on alla niin paljon minuutteja. He ovat väsyneitä, myös henkisesti. Olemme ansainneet huonon kauden. Olemme ihmisiä ja näin voi tapahtua.

Aiemmin tällä viikolla City kärsi Mestarien liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella tappion, kun Real Madrid kiri Manchesterissa 3–2-vierasvoittoon. Toinen osaottelu pelataan ensi viikolla.