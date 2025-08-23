Arsenal murskasi sarjanousijan – kesän jättihankinta ivaili kriitikoille

Jalkapallon Englannin Valioliigan voittajasuosikkeihin lukeutuva Arsenal ei antanut liigaan täksi kaudeksi nousseelle Leedsille mahdollisuuksia, kun joukkueet kohtasivat Arsenalin kotistadionilla lauantai-iltana.
Arsenal musersi vieraansa peräti 5–0, kun Jurrien Timber ja Viktor Gyökeres viimeistelivät kahdesti ja Bukayo Saka kerran. Kesän hankinta, ruotsalaishyökkääjä Gyökeres avasi näin maalitilinsä seurassa.
Gyökeresille irvailtiin sosiaalisessa mediassa, koska hän kosketteli hiuksiaan paljon Arsenalin kauden avausottelussa Manchester Unitedia vastaan.
Ruotsalaishyökkääjä muisti saamansa palautteen ja toisen maalinsa jälkeen Gyökeres poseerasi kameralle korjaten kampaustaan.
Gyökeres teki toisen maalinsa rangaistuspotkusta. Pilkun hankki vasta 15-vuotias Max Dowman, joka vaihdettiin kentälle 64. minuutilla Noni Madueken tilalle.
Arsenal on voittanut molemmat alkukauden ottelunsa, samoin kuin lauantaina Manchester Cityn kukistanut Tottenham.
Tykkimiehet ovat sarjakärjessä, sillä sen maaliero on 6–0, kun Tottenhamilla maaliero on 5–0.