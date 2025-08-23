Manchester Citylle shokkihoitoa

Brennan Johnson (kesk.) teki joukkueensa avausmaalin.2025 Marc Atkins
MTV URHEILU – STT

Jalkapallon Englannin Valioliigassa viime kaudella surkeasti sijalle 17 jäänyt Tottenham on saanut loistostartin uuteen kauteen. 

Avausottelussaan viikko sitten Burnleyn 3–0 voittanut Tottenham otti tämän päivän liigakierroksen avausottelussa mainion 2–0-vierasvoiton Manchester Citystä.

Tottenham iski maalinsa avauspuoliajalla. Ensin osui Burnleytäkin vastaan maalannut Brennan Johnson, ja toisen teki Joao Palhinha

City avasi kautensa 4–0-vierasvoitolla Wolverhamptonista, joten sillä on kahdesta ottelusta kolme pistettä.

