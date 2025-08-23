Manchester Citylle shokkihoitoa

Jalkapallon Englannin Valioliigassa viime kaudella surkeasti sijalle 17 jäänyt Tottenham on saanut loistostartin uuteen kauteen.
Avausottelussaan viikko sitten Burnleyn 3–0 voittanut Tottenham otti tämän päivän liigakierroksen avausottelussa mainion 2–0-vierasvoiton Manchester Citystä.
Tottenham iski maalinsa avauspuoliajalla. Ensin osui Burnleytäkin vastaan maalannut Brennan Johnson, ja toisen teki Joao Palhinha.
City avasi kautensa 4–0-vierasvoitolla Wolverhamptonista, joten sillä on kahdesta ottelusta kolme pistettä.