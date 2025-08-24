Evertonille unelmastartti uudella kotiareenalla, ManU töpeksi

Everton nappasi tyylikkään 2–0-voiton uudella kotiareenallaan Brightonista Englannin Valioliigassa sunnuntaina.

Evertonin kummassakin maalissa esityön tekijänä oli Manchester Citystä lainalla oleva Jack Grealish.

Ensimmäisen maaleista viimeisteli Iliman Ndiaye, ja toisesta maalista vastasi James Garner. Grealish oli ottelun jälkeen erittäin tyytyväinen todeten päivän olleen täydellinen.

– Sovimme ennen peliä, että haluamme järjestää shown faneille. Seuralle itselleen tämä oli iso päivä uudelle stadionille saapuessa. Kaikkinensa täydellinen päivä.

– Mielestäni syöttäminen on aivan yhtä hienoa kuin maalinteko. Kun olen täällä, haluan ehdottomasti tehdä hyviä asioita tälle seuralle, ja toivottavasti voimme jatkaa eteenpäin ja tarjota enemmän hienoja maaleja ja syöttöjä, Grealish totesi BBC:lle.

Vierailla oli mahdollisuus kavennukseen ottelun loppupuolella. Brighton pääsi yrittämään maalia rangaistuspotkusta, mutta Jordan Pickford torjui kokeneen Danny Welbeckin heppoiseksi jääneen yrityksen melko vaivattoman näköisesti.

Illan viimeisessä ottelussa Manchester Unitedilta lipsahti voitto käsistä, kun Fulham onnistui nousemaan tasoihin reilu vartti ennen ottelun päättymistä.

ManU:n maali oli oma maali, mutta jo ennen sitä joukkueella oli sauma mennä johtoon pilkulta. Bruno Fernandes potkaisi pallon kuitenkin reippaasti yli maalin.

Lopputulokseksi jäi 1–1, joten Manchester United on vielä ilman voittoa tämän kauden Valioliigassa.

Myös Crystal Palace ja Nottingham pelasivat tasan 1–1