Cristiano Ronaldo ylsi hurjaan saavutukseen

Cristiano Ronaldo ylsi jälleen uuteen merkkipaaluun.
Julkaistu 23.08.2025 16:33
Joni Vainio

joni.vainio@mtv.fi

Cristiano Ronaldo teki jalkapallohistoriaa viimesimmällä maalillaan Al Nassrin riveissä.

40-vuotias oli maalintekijänä Saudi-Arabian Super Cupin finaalin ensimmäisellä puoliajalla Al Ahlia vastaan ​​lauantai-iltapäivänä.

Rangaistuspotkusssa onnistuneesta portugalilaisesta tuli ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt 100 maalia neljässä eri maassa sekä maajoukkueelleen.

Uransa aikana hän on tehnyt 450 maalia Real Madridille, 145 Manchester Unitedille, 101 Juventukselle ja 138 Portugalille – ja nyt hän on rikkonut sadan maalin rajapyykin myös Al Nassrin riveissä.

