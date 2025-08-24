15-vuotias superlupaus säväytti Valioliiga-debyytissään – Arsenal-luotsilta vuolasta ylistystä: "En ole koskaan nähnyt vastaavaa"

Arsenalin 15-vuotias superlupaus Max Dowman debytoi lauantaina Englannin Valioliigassa, kun Arsenal murjoi sarjanousija Leedsin 5–0.

31. joulukuuta vuonna 2009 syntynyt Dowman esiintyi edukseen jo Arsenalin harjoitusleirillä. Vahvat otteet tuottivat palkinnon, ja huippulahjakas nuorukainen on viime viikolla käynnistyneellä kaudella osa mestaruutta jahtaavan Arsenalin miehistöä.

Dowmanista tuli lauantaina 15 vuoden ja 235 päivän ikäisenä Valioliiga- ja Arsenal-historian toiseksi nuorin pelaaja. Nuorukainen pääsi kentälle 64. peliminuutilla ja pääsi heti väläyttelemään taitojaan.

Dowman hankki pelin lisäajalla Arsenalille 5–0-maaliin johtaneen rangaistuspotkun väkevän kuljetuksensa päätteeksi.

Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta kehui nuorta debytanttiaan vuolaasti ottelun jälkeen.

– Tätä samaa näen joka ikinen päivä harjoituksissa. Olemme tarkkailleet sitä, miten hän käsittelee erilaisia tilanteita harjoituksissa, ollessaan kokoonpanossa, jäädessään kokoonpanon ulkopuolelle ja tullessaan valmiina vaihdosta sisään, Arteta pohjustaa BBC:lle.

– Isot kehut hänen vanhemmilleen. He ovat kasvattaneet lapsen, joka on kypsä, vakaa ja voitonnälkäinen, Arteta kehuu.

Dowman on nuoresta iästään huolimatta lyönyt pelitaidoillaan Artetan ällikällä.

– Hän on kaveri, joka ei epäröi hetkeäkään, ja on niin vakuuttunut siitä, että hän voi 15-vuotiaana tehdä tulosta. En ole koskaan elämässäni nähnyt vastaavaa. Hän tuo meille iloa, tunnetta ja jotain sellaista, mikä tekee työstämme niin mahtavaa, Arteta hämmästelee.