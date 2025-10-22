Mestarien liigan maalirikkaan tiistai-illan suurin yllätys nähtiin Hollannissa, kun Italian suurseura Napoli kärsi yllättävän ja raskasnumeroisen 2–6-tappion PSV Eindhovenin vieraana.
Napolin skottijärkäle Scott McTominay puski Napolin puolen tunnin kohdalla johtoon, mutta sen jälkeen italialaiset sulivat täysin.
PSV iski heti perään kaksi maalia ja kasvatti johtonsa vajaan tunnin kohdalla jo 3–1:een Dennis Manin osumalla.
Napolin ilta synkkeni entisestään, kun Lorenzo Lucca lensi suoralla punaisella suihkuun vartti ennen päätösvihellystä.