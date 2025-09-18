Marcus Rashford oli ilmiliekeissä, kun hänen edustamansa FC Barcelona voitti Mestarien liigassa Newcastlen maalein 1–2.

Ottelun avausmaalia saatiin odottaa lähes tunnin. Jules Kounde löysi keskityksellään Marcus Rashfordin, joka puski pallon tarkasti Newcastlen verkkoon.

1:47 FC Barcelona avaa maalihanat – Marcus Rashfordin tarkka pusku painuu alakulmaan.

Rashford näytti nauttivan paluustaan Englantiin täysin rinnoin, sillä hän oli toisella jaksolla Newcastlelle lähes pitelemätön. Rashford tykitti pallon upealla laukauksella yläkulmaan 68. peliminuutilla.

Newcastle onnistui vielä loppuhetkillä kaventamaan loppulukemiksi 1–2. Isäntien maalista vastasi Anthony Gordon.

Man City kaatoi Napolin

Manchesterissä City otti 2–0-voiton Napolista.

Napolin ottelu sai jo avausjaksolla synkän käänteen, kun Giovanni Di Lorenzo sai punaisen kortin. Ulosajon myötä Manchesteriin Napoli-paidassa palannut Kevin de Bruyne otettiin taktisista syistä vaihtoon ja odotettu paluuottelu vesittyi.

City löi jatkuvaa painetta Napolin maalille, mikä palkittiin vasta 56 minuutin pelin jälkeen. Phil Foden tarjoili ja Erling Haaland iski uransa 50. osuman Mestarien liigassa.

0:52 Erling Haaland teki maalillaan Mestarien liiga -historiaa.

Yhdeksän minuuttia myöhemmin Jeremy Doku taituroi upean maalin. Belgialainen purjehti taitavasti Napoli-puolustuksen läpi ja laukoi pallon maaliin.

0:36 Jeremy Dokulta häikäisevä yksilösuoritus – Manchester City 2–0-johtoon.

Illan muissa otteluissa Frankfurt otti vakuuttavan 5–1-voiton turkkilaisjätti Galatasaraysta ja Sporting Lisbon murjoi UCL-debytantti Kairat Almatyn 4–1.

8:32 Maalikooste: Frankfurt - Galatasaray

1809 SPO-KAI maalikooste

Mestarien liigan tulokset torstaina:

Club Brügge – AS Monaco 4–1

FC Kööpenhamina – Bayer Leverkusen 2–2

Frankfurt – Galatasaray 5–1

Manchester City – Napoli 2–0

Newcastle – FC Barcelona 1–2

Sporting Lisbon – Kairat Almaty 4–1