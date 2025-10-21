Paris Saint-Germain johtaa Bayer Leverkusenia tapahtumarikkaassa Mestarien liigan ottelussa 5–2-lukemin tunnin pelin jälkeen.
PSG pääsi karkumatkalle pelin seitsemännellä minuutilla, kun Willian Pacho puski Nuno Mendesin keskityksen sisään.
Leverkusenilla oli sen jälkeen sauma tasata puntit pilkulta, mutta Alejandro Grimaldo täräytti 11 metristä tolppaan.
Sen jälkeen kummaltakin joukkueelta putosi yksi mies pelistä pois.
Leverkusenin Robert Andrich huitaisi ensin Desire Douea kyynärpäällä kasvoihin suoran punaisen arvoisesti, minkä jälkeen PSG-toppari Ilya Zabarnyi aiheutti toisen pilkun Leverkusenille revittyään alimpana miehenä nurmen pintaan.