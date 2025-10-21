Erling Haaland on pysäyttämättömässä iskussa.

Haaland siirsi Manchester Cityn 1–0-johtoon Villarrealin vieraana tiistai-iltana Mestarien liigassa. Norjalaistähti laukoi pallon sisään Rico Lewisin matalasta keskityksestä 17 minuutin pelin jälkeen.

Manchester Cityn supertähti on tehnyt maalin nyt 12 peräkkäisessä pelaamassaan ottelussa seura- ja maajoukkueottelut mukaan lukien. Saavutuksellaan hän sivuaa Cristiano Ronaldon ennätystä.