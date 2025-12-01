Jalkapallon Hollannin Eredivisien ottelu Ajaxin ja Groningenin välillä jouduttiin keskeyttämään kotijoukkue Ajaxin kannattajien heitettyä ilotulitteita Amsterdamin stadionin nurmelle.
Joukkueiden välistä ottelua ehdittiin pelata vain kuusi minuuttia ennen kuin se keskeytettiin. Hollantilaismedia NL Timesin lähteiden mukaan ilotulitteet olivat menehtyneen Ajax-fanin muistolle.
Ottelua jatkettiin pitkän tauon jälkeen, mutta pelaajien palattua kentälle, ilotulitteiden heittely jatkui. Erotuomari Bas Nijhuis päätti tämän jälkeen perua ottelun kokonaan.
– Jos haluat satuttaa seuraasi, niin sinun pitäisi jatkaa tällaisten asioiden tekemistä. Se on häpeällistä., Nijhuis sanoi ESPN:lle.
Nijhuis lisäsi, että ei voinut taata pelaajien turvallisuutta, joten päätti perua ottelun. Stadion tyhjennettiin toisen sattumuksen jälkeen poislukien Groningenin kannattajat.
0-0-tilanteessa ollut peli pelataan loppuun tiistaina Amsterdamissa. Yleisöllä ei ole asiaa otteluun.