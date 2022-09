Mestarien liigan lohkopaikka tietäisi KuPSille taloudellista jättipottia ja uusia sopimusneuvotteluita

KuPSin vastustaja toisen karsintakierroksen otteluparissa on Itävallan mestari SKN St. Pölten. Parin ensimmäinen ottelu pelataan Kuopiossa keskiviikkona, toinen kohtaaminen on siitä viikko eteenpäin Itävallassa.

Otteluparin voittaja etenee lohkovaiheeseen.

– Heillä on hyvin laadukas ja hyökkäysorientoitunut joukkue, joka on vaarallinen myös erikoistilanteissa. He ovat aika suvereeneja omassa liigassaan, joten he varautuvat koko ajan hyökkäämään. Tilanne on hyvin sama kuin meillä, KuPSin päävalmentaja Ollipekka Ojala vertaa.

Kuopiolaisten tavoite on pelata vahvuuksillaan, saada pidettyä palloa mahdollisimman paljon.

– Hyvä sauma on mennä jatkoon. He ovat olleet vaikeuksissa, kun heitä vastaan on prässätty ylempää. Mielenkiintoista on nähdä, miten he reagoivat, jos me pystymme kontrolloimaan palloa – pystyvätkö he organisoidusti prässäämään itse, Ojala pohtii.

Lohkovaiheeseen pääsy toisi hyötyjä

Naisten Mestarien liigaa ja sitä edeltänyttä Uefa-cupia on pelattu kaudesta 2001–02 lähtien. Sarjajärjestelmät ovat vuosien varrella muuttuneet huomattavasti, ja viime kausi oli ensimmäinen, jossa pelattiin 16 joukkueen lohkovaiheet. Muutos miellyttää Ojalaa.

– Mestaruuden arvo nousee, sillä mestarien polku europeleihin on helpompi. Uusi karsintasysteemi antaa pienemmille maille paremman mahdollisuuden tavoitella lohkopaikkaa.

Pääsy lohkovaiheeseen olisi taloudellisesti todella merkittävä, sillä kassaan kilahtaisi 400 000 euroa, jonka jälkeen jokaisesta otteluvoitosta summa kasvaisi 50 000 euroa. Tasapelit toisivat 17 000 euron lisäbonuksen. KuPSin euromenestyksestä hyötyisivät myös muut liigaseurat, jotka saavat Uefan solidaarisuussäännösten mukaan omat siivunsa palkintorahoista.

– Tuollaiset rahat mahdollistaisivat tietynlaisen dynastian rakentamisen. Vaarana on se, että Kansallisen liigan tasoerot kasvavat entisestään, kun vahvat jatkavat vahvistumistaan. Isossa kuvassa voidaan sanoa, että on meille ja suomalaiselle naisfutikselle hyvä, että me menestymme, Ojala muotoili.

Sopimuksia viilaamaan?

Lohkovaiheeseen eteneminen tarkoittaisi myös pelillisesti isoja asioita, sillä KuPS varmistaisi vähintään kuusi kovaa euro-ottelua alkulohkossa.

– Silloin pelattaisiin ihan meidän maksimitasolla tai sen yli. Olisihan se mielenkiintoista nähdä, miten Barcelona tai Juventus sopeutuisi marras-joulukuun Kuopioon, jossa pahimmillaan sataisi lunta, KuPS-päävalmentaja naureskelee.

Jos KuPSin pelit saisivat eurokentillä jatkoa, se tarkoittaisi joukkueen kauden jatkumista huomattavasti pidemmälle.

Kotimainen sarjakausi päättyy 22. lokakuuta, kun taas Mestarien liigan lohkovaihe starttaa 19. lokakuuta ja päättyy 22. joulukuuta. Tiedossa olisi siis vähintään kahden kuukauden lisäponnistus, joka tarkoittaisi myös nykyisten pelaajasopimusten jatkamista.

KuPS-luotsi Ojala ei ole huolissaan sopimusasioista.