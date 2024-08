Näin paljon Ilves kuittaa jymypaukustaan – lopun yllätysveto kannatti: "Oli suunnitelma"

IMAGO/Branislav Racko/ All Over Press

“Se tuo ihan todella paljon lisäarvoa”

– Se on puhtaasti maalivahtien ja maalivahtivalmentaja Marko Pirilän ansiota. Totta kai siellä katsotaan videoita etukäteen, minkä lisäksi he kävivät kommunikointia keskenään hetki ennen rangaistuspotkuja, Rantanen jakaa kunniaa.

Luvassa komea rahapotti, mutta ei hankintoja

Uefa on viime vuosina palkinnut Konferenssiliigan kolmannen kierroksen saavuttaneet joukkueet jopa 550 000 euron palkintorahalla. Takkulan mukaan summa on nyt hieman pienempi, mutta siitäkin huolimatta antoisa.

– Kokonaisuus on varmaan siellä 300 ja 400 tuhannen euron välissä, kun puhumme puhtaasti kilpailusta saadusta rahasta. Se on joka tapauksessa merkittävä summa, Takkula kuvailee.

– Menemme tiukasti samalla strategialla millä tähänkin asti. Toki on päivänselvä asia, että kun pelaamme tällä tasolla ja pelaamme hyvin, niin kyllähän se herättää kiinnostusta. Se on todella hieno ja tärkeä asia yksittäisille pelaajille, mutta myös seuralle.

Seuraavaksi vastaan suomalaisten värittämä ruotsalaisseura

– Se tulee olemaan sama tarina kuin Wienin kohdalla: taas on venyttävä ja pystyttävä parhaimpaamme. Ero on kuitenkin siinä, että siinä missä Wien pelaa ensimmäisen sarjaottelunsa vasta ensi viikonloppuna, niin Djurgården on meidän tavoin keskellä kautta. Heidän pelaamisensa on jo hyvässä formissa, sanoo Rantanen.