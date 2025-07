KuPS jättipanosten otteluun – nuori tähti Kazakstanin äärioloista: "Hengittäessä tuntuu erilaiselta"

Kuopion Palloseura pelaa tiistai-iltana historiallisesta saavutuksesta Kazakstanissa, kun se kohtaa Kairat Almatyn Mestarien liigan toisen karsintakierroksen ratkaisevassa osaottelussa. KuPSin nuori tähtipelaaja Otto Ruoppi avaa, miten haastavista olosuhteista joukkue pyrkii varmistamaan paikkansa Euroopan huippukentillä.

KuPS on 90 minuutin päässä siitä, että se pelaa syksyllä vähintäänkin Euroopan Konferenssiliigan liigavaiheessa. Jarkko Wissin joukkue lähtee kello 18 alkavaan taistoon tukevasta johtoasemasta kaadettuaan Kairatin kotikentällään 2–0-lukemin viime viikolla.

KuPSissa läpimurtonsa tällä kaudella tehnyt Ruoppi kuitenkin tietää, että odotettavissa on nyt täysin toisenlainen kamppailu.

Kuumassa ja korkealla

Joukkueen ensimmäinen haaste oli selättää pitkä matka Almatyyn, jonne kuopiolaiset matkustivat charter-lennon sijaan reittilentoja pitkin. Osa lensi paikalle Frankfurtin kautta, toiset Istanbulin.

– Olin itse Frankfurtin kautta menevässä ryhmässä. Lähdimme jo lauantaina bussilla Helsinkiin ja matkustimme sunnuntaina koko päivän. Aamukuudelta lähti lento Helsingistä ja aamukahden aikaan yöllä olimme hotellilla Kazakstanissa.

– Ihan hyvin saimme kuitenkin nukuttua siinä, eli ei liikaa valittamista, Ruoppi hymähtää.

Almaty, joka on Kazakstanin suurin kaupunki, sijaitsee peräti 700–900 metrin korkeudella merenpinnasta. Kuopio on puolestaan keskimäärin 80-110 metriä merenpinnan yläpuolella.

Suomalaiset huomasivatkin eron heti maanantain harjoituksissa paikan päällä.

– Hengittäessä tuntuu erilaiselta, hieman raskaammalta. Oli kuitenkin hyvä, että saimme nyt treenit alle ja ehdimme hieman totutella tähän. Kenttä on hyvä ja olemme innoissamme.

Almatyn kuumuus tuo puolestaan omat haasteensa huipputärkeään vieraspeliin. Lämpötila keikkuu läpi viikon 30 asteen yläpuolella.

– Varsinkin aamupäivällä, kun kävimme kävelyllä, oli todella kuuma auringon paistaessa. Aurinko laskee onneksi täällä nopeasti ja se helpottaa hieman. Sen pitäisi onneksi laskea myös ennen ottelun alkua.

Joukkueen aamukävely kaupungilla herätti myös paikallisten huomion.

– Monet tuijottelivat ja kyselivät, olemmeko KuPSin pelaajia. Jotkut tulivat ottamaan myös yhteiskuvia. He eivät vain tuntuneet osaavan kovin hyvin englantia. Kuului vain, että "Kupsi, kupsi".

– Oli kuitenkin selvää, että jalkapallo täällä on kyllä iso juttu.

Odotettavissa yli 20 000 katsojaa

Almaty pelaa kotiottelunsa yli 23 000 katsojaa vetävällä Almaty Ortalyk Stadionilla. Mestarien liigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelussa Olimpija Ljubljanaa vastaan peli oli miltei loppuunmyyty, kun paikalle saapui peräti 22 800 silmäparia.

KuPSia vastaan pelattavaan kotiotteluun odotetaan paikalle samanlaista yleisöryntäystä.

– Me tiedämme, ettei mikään tule ilmaiseksi. Meidän pitää taistella todella kovaa, että saadaan tuo europaikka. Kotijoukkueella tulee todennäköisesti olemaan aika kova tuki puolellaan, mutta on myös samalla hienoa päästä pelaamaan ison yleisön edessä. Totta kai lähdemme otteluun luottavaisin mielin.

KuPSin valmennus on tehnyt pelaajille selväksi, minkälaista vastustajaa illalla sopii odottaa.

– He joutuvat tulemaan nyt paljon hyökkäävämmin peliin. Olemme katsoneet videoilta, miten he ovat todella vaarallisia vastahyökkäyksistä. Viime pelissä hoidimme ne tilanteet hyvin, mutta nyt pitää olla erittäin tarkkana.

11:40 Katso: KuPS voitti Kairatin 2–0-lukemin Mestarien liigan toisen karsintakierroksen avausottelussa.

Almatyn tähtihyökkääjä Dastan Satpaev, jonka ennätyssiirrosta Valioliiga-seura Chelseaan on jo sovittu, avasi ensimmäisen osaottelun penkiltä. Tiistaina 16-vuotias huippulahjakkuus saatetaan kuitenkin nähdä heti avauksesta kehissä. Kairatin joukkueesta löytyy laatua.

– Siellä on paljon yksilötaitoa. Vahvoja ja fyysisiä jätkiä, maajoukkuetason pelureita. Luvassa on varmasti kovaa taistelua. Se on taitava jengi, minkä huomasi jo avausottelussa.

Kiinnostusta ulkomailta

Kuopiossa syntynyt Ruoppi tietää, miten suuret panokset illan ottelussa on niin seuran kuin hänen tulevaisuutensa kannalta.

– Totta kai se olisi hienoa, että pääsisi edustamaan omaa kasvattiseuraansa isoja seuroja vastaan. Se on myös hieno näytön paikka. Europeleissä pärjääminen on hyvä merkki, että olemme oikealla tiellä.

Ruoppi itse on pelannut loistavaa läpimurtokautta KuPSin riveissä. Veikkausliigassa hyökkäävä keskikenttäpelaaja on sekä tehnyt että syöttänyt viisi maalia. Mestarien liigan avauskierroksella 19-vuotiaan pelintekijän osuma puolestaan ratkaisi otteluparin moldovalaista Milsamia vastaan.

– Ovathan nämä todella merkittäviä pelejä omaltakin kantilta. Niitä seurataan tarkasti ja siellä onnistuessa voi aueta uusia mahdollisuuksia.

– Tiedän, että kiinnostusta ulkomailta on, mutta ei vielä mitään sen isompaa. Koko ajan kuitenkin juttelevat, Ruoppi jatkoi viitaten seuroihin ja agenttiinsa.

15:49 Futisprofeetat analysoi Veikkausliigan putoamistaistelua, eurokarsintoja sekä Huuhkajat-tähtien siirtokuvioita.

KuPSin ja Almatyn välinen kamppailu potkaistaan käyntiin kello 18 Suomen aikaa. Otteluparin voittaja kohtaa Mestarien liigan kolmannella karsintakierroksella joko slovakialaisen Slovan Bratislavan tai bosniahertsegovinalaisen Zrinjski Mostarin.

Jos KuPS yltää Mestarien liigan kolmannelle karsintakierrokselle, pelaa se varmuudella vähintään Konferenssiliigan liigavaiheessa.

Mikäli KuPS etenisi myös Mestarien liigan kolmannelta karsintakierrokselta jatkoon, pelaisi kuopiolaisseura varmuudella vähintään Eurooppa-liigan liigavaiheessa. KuPS kuittaisi liigavaiheeseen selviämisestä myös merkittävän potin palkintorahoja.