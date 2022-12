Oxfordin sanakirja valitsi vuoden sanan – oletko kokenut peikkomoodin?

Viime viikolla uutisoitiin sanakirjoistaan tutun Merriam-Websterin valitsemasta vuoden sanasta gaslighting . Nyt myös Oxfordin sanakirja on kertonut valinneensa vuoden sanan: goblin mode eli peikko- tai vaikkapa menninkäismoodi. Vuoden sanasta uutisoi muun muassa The Guardian .

Peikkomoodilla viitataan käytökseen, joka on anteeksipyytelemättömällä tavalla omahyväinen, laiska tai ahne – usein sosiaalisten normien tai odotusten vastaisesti. Ensimmäisen kerran goblin mode vilahti Twitterissä jo vuonna 2009, mutta termi kasvatti suosiotaan tänä vuonna ihmisten selvittyä pandemian rajoituksista. Valinnan onkin kerrottu kuvaavan viimeisen vuoden tunnelmia.

Esimerkiksi The Guardian on kuvaillut termiä aiemmin tänä vuonna näin: "Peikkomoodi on sitä, kun heräät aamukahdelta ja laahustat keittiöön ylläsi vain pitkä t-paita tekemään outoa välipalaa, kuten sulatettua juustoa voileipäkeksin päällä."