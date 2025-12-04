Google on jälleen julkaissut vuoden trendaavimmat hakunsa Suomessa. MTV Uutiset pyysi helsinkiläisiä näyttämään, mitä he ovat hakeneet viimeksi Googlen avulla.
Googlen Vuosi haussa -listat perustuvat hakuihin, joiden suosio on kasvanut eniten verrattuna edelliseen vuoteen. Nyt julkaistulla listalla näkyvät muun muassa nuorisotrendit, eduskuntavaalit, tragediat ja Euroviisut. Lue aiheesta lisää täältä.
MTV Uutiset jalkautui Helsingin kaduille kysymään kaupunkilaisilta, mitä he ovat viimeksi hakeneet Googlen avulla.
– Näistä nykypäivän slangisanoista olen yrittänyt pysyä perässä, koska mulla on kaksi nuorempaa sisarusta, Oliver Auravalta kertoo ja näyttää kameralle myös hakuhistoriansa.
Niin tekee myös Juuso Alasuutari, jonka historiasta löytyy paljon koodaamiseen ja matematiikkaan liittyviä hakuja.
hakuhistoriasta löytyy sana "Jellycat".