Yhdysvalloissa valittiin vuoden sana 2022 – "Sana, jota haettiin usein joka ikinen päivä vuodessa"

Sanakirjoistaan tutulla yhdysvaltalaisella Merriam-Websterillä on tapana valita vuosittain vuoden sana. Tyypillisesti sana on kulunutta vuotta hyvin kuvaava: esimerkiksi vuonna 2020 sana oli "pandemia", vuonna 2021 puolestaan "rokote". Koronavuosien jälkeen yritys kertoo sivuillaan valinneensa vuoden sanaksi 2022 termin "gaslighting", josta joskus suomen kielessä käytetään suoraa käännöstä kaasuvalotus. Vuoden sanasta uutisoivat useat mediat, kuten The Guardian ja CNN .

Mitä gaslighting nykyään tarkoittaa?

Sana on alkanut elämään myös muualla kuin parisuhdekontekstissa. Esimerkiksi potilaat voivat kokea lääkärin kaasuvalottavan, jos he leimaavat potilaan todelliset oireet lieviksi tai psykologisiksi.

Miksi gaslighting valittiin vuoden sanaksi?

– Se on sana, joka on noussut niin nopeasti englannin kielessä, ja erityisesti viimeisten neljän vuoden aikana, että se oikeastaan tuli yllätyksenä minulle ja monille meistä, kertoi Merriam-Websterin toimittaja Peter Sokolowski Associated Pressille The Guardianin mukaan.